В Сочи состоялось открытие парка Кубка конфедераций

Парк Кубка Конфедераций открыли на площади Южного мола в Центральном районе Сочи в субботу, 6 мая. Парк будет работать 6 и 7 мая.
В церемонии открытия приняли участие экс-футболисты сборных Австралии и России Гарри Кьюэлл и Дмитрий Булыкин, а также талисман чемпионата мира — 2018 волк Забивака.
После Сочи парк Кубка Конфедераций будет открыт в Казани (13-14 мая), а затем и в Санкт-Петербурге (20-21 мая).
Первый парк Кубка Конфедераций в России открылся 29 апреля в Москве.
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