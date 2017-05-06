Карасёв: в ЛЧ платят в 3 раза больше, чем в РФПЛ, но главное – не деньги, а цель

Российский судья Сергей Карасёв, который работал главным арбитром в первом полуфинальном матче Лиги Европы «Сельта» — «Манчестер Юнайтед» (0:1), рассказал, почему он сейчас больше сосредоточен на работе в Европе, а не на РФПЛ.
«На то, почему сейчас я так мало работаю в России, есть объективные причины. В начале сезона я был задействован на Олимпиаде и еврокубках. Валентин Иванов сам работал на топ-уровне, всё понимал и предлагал взять паузу. Во-вторых, раз уж я из Москвы, то могу судить только московские дерби. Таких матчей в этом сезоне лишь шесть. При этом Роберто Розетти позволял судьям ФИФА работать на любых матчах, даже на «Спартак» — «Зенит» — и проблем, как мне казалось, не было.
Это дискриминация и московским судьей быть невыгодно? Мне кажется, что департамент судейства принял такое решение – изменить его или как-то комментировать я не могу. Это правда, что с учётом запретов и ограничений я сосредотачиваюсь на Европе. Еврокубки во главе угла сейчас, но это и естественно. Если ты успешно судишь там, и это оценивают, значит, есть видимый прогресс. Но при этом я российский судья и хочу чаще и лучше работать в нашей стране.
Какая сумма полагается в Лиге чемпионов, если в РФПЛ главный судья зарабатывает примерно 90 тыс. рублей за матч? В три раза больше, но главное – не деньги, а цель. Пока что, повторю – это чемпионат мира в России», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.