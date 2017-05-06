«Рейнджерс» проявляет интерес к бывшему защитнику «Зенита» Бруну Алвешу

«Рейджерс» хочет видеть в своих рядах бывшего защитника «Зенита» Бруну Алвеша, который сейчас выступает за «Кальяри».
Как сообщает издание Daily Express, главный тренер «Рейнджерс» Педру Кайшинья считает, что Алвеш принесёт ценный опыт команде.
35-летний защитник присоединился к «Кальяри» на правах свободного агента прошлым летом после ухода из «Фенербахче».
Его контракт с итальянской командой истекает летом 2018 года. В нынешнем сезоне чемпион Европы в составе сборной Португалии сыграл 33 матча в серии A.