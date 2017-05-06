Лопырёва: открою второй тайм матча «Спартак» — «Томь» символическим пасом

В рамках медиа-тура в преддверии Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 представители иностранной прессы посетили стадион «Лужники» в Москве.
Перед сегодняшним матчем 27-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Томь» на стадионе «Открытие Арена» посол чемпионата мира 2018 года от Ростова-на-Дону Виктория Лопырёва проведёт медиатур для иностранных журналистов, а также откроет второй тайм матча, нанеся символический удар по мячу.
«Сегодня перед матчем «Спартак» – «Томь» проведу медиатур для иностранной прессы перед Кубком конфедераций. Встречу журналистов у стадиона, немного расскажу им об арене «Открытие», о матчах, которые пройдут на ней в рамках Кубка конфедераций. Также открою второй тайм, отдав символический пас», – сказала Лопырёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Томь». Начало — в 19:00 мск.