«Спартак-2» проиграл «Тамбову», «Тюмень» разгромила «Шинник»

В матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Спартак-2» дома проиграл со счётом 1:2 «Тамбову».
На 36-й минуте Сергей Шевчук вывел гостей вперёд, а на 53-й минуте счёт сравнял Денис Давыдов. Победный мяч «Тамбов» забил на 71-й минуте — отличился Андрей Часовских.
В таблице первенства «Спартак-2» (53 очка) располагается на пятой строчке, а «Тамбов» (52) — на шестой.
В другой игре тура «Тюмень» на своём поле крупно победила «Шинник». Итоговый счёт — 5:1.
У хозяев дубли оформили Артур Рябокобыленко и Владимир Лешонок, а ещё один мяч забил Данил Клёнкин. У гостей отличился Кирилл Гоцук.
В таблице «Тюмень» (50) располагается на восьмой строчке, а «Шинник» (51) занимает седьмое место.