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«Спартак-2» проиграл «Тамбову», «Тюмень» разгромила «Шинник»

6 мая 2017, суббота. 15:04. Футбол

В матче 35-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Спартак-2» дома проиграл со счётом 1:2 «Тамбову».

На 36-й минуте Сергей Шевчук вывел гостей вперёд, а на 53-й минуте счёт сравнял Денис Давыдов. Победный мяч «Тамбов» забил на 71-й минуте — отличился Андрей Часовских.

В таблице первенства «Спартак-2» (53 очка) располагается на пятой строчке, а «Тамбов» (52) — на шестой.

В другой игре тура «Тюмень» на своём поле крупно победила «Шинник». Итоговый счёт — 5:1.

У хозяев дубли оформили Артур Рябокобыленко и Владимир Лешонок, а ещё один мяч забил Данил Клёнкин. У гостей отличился Кирилл Гоцук.

В таблице «Тюмень» (50) располагается на восьмой строчке, а «Шинник» (51) занимает седьмое место.

ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
06 мая 2017, суббота. 13:00 МСК
Спартак-2
Москва
1 : 2
Тамбов
Тамбов
0:1 – Шевчук – 36, 1:1 – Давыдов – 53, 1:2 – Часовских – 71
ФНЛ - Первый дивизион. 35-й тур
06 мая 2017, суббота. 13:00 МСК
Тюмень
Тюмень
5 : 1
Шинник
Ярославль
1:0 – Клёнкин – 7, 2:0 – Рябокобыленко – 45, 2:1 – Гоцук – 61, 3:1 – Лешонок – 66, 4:1 – Рябокобыленко – 77 (пен), 5:1 – Лешонок – 90
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Спартак-2 ФК Тамбов ФК Тюмень Шинник
Новости. Футбол
6 мая 2017, суббота
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