Алейников: Каррера? Стать чемпионом проще, чем защитить титул

Бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной СССР Сергей Алейников в интервью итальянскому изданию ITASportPress поделился мнением о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере и о сборной России.
«Будет немного громко, если сказать, что Каррера пишет историю «Спартака». Стать чемпионом проще, чем защитить титул. Когда в следующем сезоне «Спартак» будет играть в Лиге чемпионов и пытаться защитить титул РФПЛ, можно будет судить о том, действительно ли он пишет историю с красно-белыми. Сравнения Карреры с Конте? Подобные назначения на пост главного тренера заканчиваются и хорошо, и плохо. За тренера говорят результаты его команды. Очевидно, что на данный момент нельзя сказать, что назначение Массимо было плохой идеей. Однако, если на следующий сезон он финиширует с командой на пятом месте, все начнут его критиковать. Судить о тренерах, как и об игроках, можно только спустя какое-то время.
Что касается сборной России, то после того, как ты упал на дно, нужно подниматься. Этот подъём может быть быстрым или медленным, но в любом случае нужно сделать ставку на молодых игроков. Им принадлежит будущее. Если мы увидим что-то позитивное от сборной России на Кубке конфедераций, то это будет означать, что Станислав Черчесов сделал несколько шагов вперёд. Честно говоря, у меня есть сомнения по этому поводу, но случится может всё. Надеюсь, сборная России сможет выступить хорошо. Выводы можно будет делать после турнира», — сказал Алейников.