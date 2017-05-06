«Арсенал» Т — «Ростов»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Ростова» на матч 27-го тура российской Премьер-Лиги.
«Арсенал» Т: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Вергара, Александров, Бурмистров, Максимов, Боурчану, Думбия, Расич.
«Ростов»: Медведев, Кудряшов, Навас, Гацкан, Калачёв, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Полоз, Азмун.
Запасные: Гошев, Комиссаров, Терентьев, Киреев, Могилевец.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» Т — «Ростов». Начало — в 16:30 мск.
Матч «Арсенал» — «Ростов» пройдёт в Туле.