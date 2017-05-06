Воро не будет главным тренером «Валенсии» в следующем сезоне

Главный тренер «Валенсии» Воро Гонсалес сообщил, что по окончании нынешнего сезона покинет занимаемый пост, но останется в клубе в другой должности.
«Вчера клуб сказал мне, что мне они ищут нового главного тренера. Я буду продолжать работать в «Валенсии», но не знаю, в какой роли», – цитирует 53-летнего специалиста Marca.
Воро стал исполняющим обязанности главного тренера «летучих мышей» в конце декабря прошлого года после отставки Чезаре Пранделли.
После 35 матчей «Валенсия» располагается на 13-й строчке в таблице испанской Примеры, имея в активе 40 очков.