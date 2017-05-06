«Манчестер Сити» на своём поле разгромил «Кристал Пэлас» со счётом 5:0

В матче 36-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимал «Кристал Пэлас». Встреча проходила на стадионе «Этихад» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Давид Сильва, Венсан Компани, Кевин Де Брёйне, Рахим Стерлинг и Николас Отаменди. Таким образом, «Кристал Пэлас» потерпел третье подряд поражение в чемпионате.
«Манчестер Сити» (69 очков) делит третье место с «Ливерпулем» в турнирной таблице чемпионата Англии, «Кристал Пэлас» (38) располагается на 16-й строчке.