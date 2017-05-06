Гилерме: матч с «Уралом» не будет принципиальным, футбол — это игра, а не драка

Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от победы в Кубке России. В финальном матче «железнодорожники» на стадионе «Фишт» в Сочи победили со счётом 2:0 «Урал». При этом концовка игры была омрачена дракой на поле, в результате которой были удалены четверо футболистов.
«Чувства после победы в Кубке России очень приятные, рад, что получилось порадовать наших болельщиков и по традиции выставить Кубок у нас на базе. Для нас эта победа очень важна. У нас был тяжёлый график, но мы за счёт самоотдачи взяли своё. Концовка сезона для нас будет сложной, но мы уверены в своих силах. Главный матч сезона мы выиграли. Тем не менее у нас ещё хватает эмоций, чтобы достойно завершить сезон, нужно играть в полную силу. Мы чувствуем себя более уверенно после победы в Кубке. Мы показали, что у нас есть команда. Если мы будем играть так, как в финале, думаю, мы сможем достойно выступить в Лиге Европы.
Конечно, эмоции было трудно контролировать. Драка в концовке матча – это некрасиво. В Бразилии такое происходило очень часто. У нас всегда много эмоций. Сначала я не понял, что происходит на поле, потом побежал разнимать. На поле всё было не очень страшно, но когда посмотрел повтор на телевизоре, понял, что смотрелось это всё по-другому. У нас впереди матч с «Уралом» (в 29-м туре РФПЛ. — Прим. «Чемпионата»), но для нас он не будет принципиальным. Футбол – это игра, а не драка", — передаёт слова Гилерме корреспондент «Чемпионата» Марк Бессонов.