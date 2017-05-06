«Гранада» – «Реал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 21:45

В субботу, 6 мая, в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» состоится матч 36-го тура испанской Примеры между «Гранадой» и «Реалом».
Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Гранада» – «Реал».
Ранее команды встречались друг с другом 45 раз. Шесть матчей закончились победой «Гранады», восемь раз команды сыграли вничью, и 31 раз сильнее оказывались футболисты «Реала». Последняя встреча между командами состоялся в январе 2017 года и завершилась домашней победой «Реала» со счётом 5:0.
В таблице испанского первенства «Гранада» (20 очков) занимает 19-е место, а «Реал» (81) располагается на второй строчке.