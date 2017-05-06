Гол Халка помог команде Виллаш-Боаша победить в матче китайской Суперлиги

В матче восьмого тура китайской Суперлиги «Шанхай СИПГ», который тренирует бывший наставник «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, на своём поле со счётом 3:0 разгромил «Гуйчжоу Чжичэн».
Голом в составе победителей отметился экс-нападающий «Зенита» Халк. Также на счету бразильца голевая передача.
В таблице первенства команда Халка и Виллаш-Боаша располагается на второй строчке, отставая на два очка от лидирующего «Гуанчжоу Эвергранд».
Посмотреть гол Халка можно в YouTube.
В другом матче тура «Хэнань Цзянье» в гостях со счётом 3:2 выиграл у «Чунцин Лифань».