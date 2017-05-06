Гаджиев: есть проблемы с дисциплиной — элементарные нормы иногда не соблюдаем

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев прокомментировал результат матча 27-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Пермская команда на своём поле уступила со счётом 0:2. На 60-й минуте счёт открыл Фёдор Чалов, а пять минут спустя отличился Бибрас Натхо.
«60 минут команда бегает… В том плане, чтобы бегать, мы бегаем больше чем надо. В некоторых ситуациях можно грамотно располагаться и не бегать. Мы за счёт физической готовности и дисциплины и смогли подняться. А сейчас проблемы с дисциплиной – мы же элементарные нормы и правила игры иногда не соблюдаем. Раньше две игры надо было провести, чтоб один гол пропустить, а сейчас — за игру по два нам забивают. Это не потому, что устали. А психологическое состояние – оно разное у всех. Бывает недооценка или переоценка своих возможностей. Мотивация у них нормальная – они хотят играть и себя показать. Может, даже чрезмерно хотят, потому и допускают действия, которые не должны допускать. Нельзя играть на себя и показывать себя. А у нас были такие ситуации, когда игроки старались себя показать. А неуверенности, думаю, нет. Скорее, переоценка своих способностей присутствует. Как тренер, внушаю им, что они способны на большее. Но это же не значит, что каждый может брать мяч и начинать его вести. Сколько таких потерь сегодня было в первом тайме! Например, когда Секу начинает обыгрывать двоих соперников. Защитник не должен такими вещами заниматься. Это часть психологии.
Если наносить удары с центрального круга, то вы не забьете ни одного гола из ста. Чтобы забивать, надо выходить на ударные позиции. А с этим и была проблема – мы добирались гораздо реже туда. Только во втором тайме стали что-то создавать. Видимо, потому что ЦСКА стал играть по-другому. К тому же у нас не так много футболистов с хорошим ударом", — цитирует Гаджиева сайт «Амкара».