Гвардиола: «Сити» очень важно играть в Лиге чемпионов, всё в наших руках

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Кристал Пэлас» (5:0) в матче 36-го тура чемпионата Англии.
«Мы выступили на высоком уровне. Рад за наших поклонников, они насладились большим количеством голов.
«Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», даже «Эвертон»… Очень важно играть в Лиге чемпионов. Всё в наших руках», – приводит слова Гвардиолы BBC Sport.
После сегодняшней победы «Манчестер Сити» (69 очков) вышел на третье место в турнирной таблице АПЛ. У «горожан» столько же очков, что и у «Ливерпуля», но они опережают красных по дополнительным показателям.