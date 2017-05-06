Милнер: бывало, я расстраивался из-за перехода на позицию левого защитника

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал, нравится ли ему играть на позиции левого защитника. 31-летний футболист в этом сезоне является основным игроком на левом фланге обороны мерсисайдского клуба.
«Впервые провожу весь сезон на позиции левого защитника. Это большое изменение, но я всегда стараюсь учиться чему-то новому. Всё упирается в интересы команды. Хочу играть там, где буду приносить пользу.
Бывало, я расстраивался из-за перехода на новую позицию, но мне нравится быть частью нынешней команды. У нас много отличных игроков, и мы способны добиться успеха", — цитирует Милнера Goal.