Стал известен стартовый состав «Томи» на матч со «Спартаком»

Стал известен стартовый состав «Томи» на матч 27-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча состоится в Москве на стадионе «Открытие Арена».
«Томь»: Солосин, Пулич, Митерев, Карымов, Чуперка, Пугин, Попов, Гвинейский, Сасин, Голышев, Соболев.
Запасные: Мелихов, Букачев, Осипов, Науменко, Салахутинов, Большунов.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Томь». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени. «Спартак» занимает первое место в РФПЛ, «Томь» — последнее.