Данильянц: победителей не судят, но в первом круге с «Арсеналом» было сложнее

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал поражение команды в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (0:1).
«Для нас это был сложный матч. Настоящая игра упущенных возможностей. Мы контролировали ход встречи, выполнили план, но ничего не смогли забить. У нас уже было так несколько раз. Например, в Екатеринбурге. Такие встречи тяжело переживаются командой.
Если сравнивать «Арсенал» в первом круге и сейчас, кто понравился больше? Победителей не судят, но та игра была непростой для нас. В тот раз было сложнее. Тогда 4:1 не отображали содержания игры. Сегодня всё было иначе. Мы доминировали, имели преимущество, но не сложилось», — цитирует Данильянца сайт «Ростова».