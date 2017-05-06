«Арсенал» (Тула) — «Ростов» — 1:0. Видеообзор матча

«Ростов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
На 37-й минуте Никита Бурмистров развернулся на правом краю атаки и из-под двоих соперников сделал подачу на ближнюю штангу, где Илья Максимов не попал по мячу головой, но помешал Никите Медведеву среагировать на мяч, который влетел в ворота рикошетом от дальней штанги.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте российской Премьер-Лиги.