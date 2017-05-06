Хусаинов: как бы это ни было печально для краснопузых фанатов, пенальти не было

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов высказал мнение о работе главного судьи матча 27-го тура РФПЛ «Спартак» — «Томь» (1:0) Алексея Сухого.
«В общем-то Алексей Сухой нормально отсудил, но те острые моменты, которые нуждаются в активном принятии решении и решительности, оставляют желать большей конкретики. Всё было расплывчато. Как бы это ни было печально для краснопузых болельщиков, пенальти-то не было. Никакого нарушения! Несколько туров назад «Локомотив» и «Амкар» судил Сергей Иванов из Ростова. Кверквелия упал, Иванов назначил пенальти, а потом извинялся. Не должно быть такого. Если ты вышел на поле, то несёшь ответственность. Пенальти должен быть для всех понятен, а тут Денис Глушаков обманул судью, сотворив падение. А ведь этот эпизод стал решающим.
Если ты принимаешь решение, а пенальти – это очень жёсткое наказание, дай хоть жёлтую карточку, если не хочешь удалять игрока. Вообще же никакого нарушения не было, это абсурдно. Так же было в Оренбурге, когда «Зенит» играл и Вилков на моменте с прыжком Жиркова назначил пенальти. Дай хоть жёлтую, в подтверждение своей правоты!
Что касается офсайда на Квинси, то был правильным. Помощник просто великолепный! И в этой ситуации, и на добивании верно разобрался в эпизоде», – сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.