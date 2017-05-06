Промес: рад быть частью такой команды, мы достигаем успехов вместе!

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился эмоциями после победы над «Томью» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0. Промес с пенальти забил единственный мяч.
«Я рад быть частью такой команды! Мы достигаем успехов вместе!» — написал Промес в «Инстаграме».
«Спартак» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 баллов. Таким образом, «армейцы» ни при каких обстоятельствах не сумеют подняться выше второй строчки, что гарантирует «Спартаку» попадание в Лигу чемпионов.