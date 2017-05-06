Джикия: где будем праздновать чемпионство, ещё не решили, даже не обсуждали это

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями после победы над «Томью» в матче 27-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 1:0. «Спартак» гарантировал себе место в Лиге чемпионов.
«Не пересматривали в раздевалке момент с пенальти. Где будем праздновать чемпионство, ещё не решили, даже не обсуждали это.
Черчесов показал большой палец вверх после моего удара? Мне очень приятно", — передает слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.