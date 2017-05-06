В. Габулов: ни у одной команды нет такого желания не вылететь, как у «Арсенала»

Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов прокомментировал победу над «Ростовом» (1:0) в матче 27-го тура РФПЛ.
«Удалось выиграть, мне что-то удалось отбить, удача была на нашей стороне. Надеюсь, нам удастся решить задачу, которая перед нами стоит. Надеемся сохранить место в РФПЛ. Думаю, ни у одной команды нет такого желания, как у нас. Это была одна из самых важных побед в весенней части чемпионата, но впереди ещё три игры, эйфории нет, есть концентрация», — сказал Габулов в эфире телеканала «Наш футбол».
Благодаря победе над «Ростовом» «Арсенал» (24 балла) покинул зону вылета РФПЛ, переместившись на 13-ю строчку.