Фонсека: это не просто очередная победа – она единственная в своём роде

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека поделился мыслями о досрочном чемпионстве, которое «горняки» оформили после победы над «Зарей» (3:2).
«Сегодня мне хочется делать все, но не комментировать игру. Мы достигли самого главного – победили. «Шахтер» в десятый раз стал чемпионом. Это был очень сложный сезон для команды, уже не первый. Хочу посвятить эту большую победу своим футболистам, тренерскому штабу и абсолютно всем сотрудникам клуба. Хочется больше говорить именно о чемпионстве. Это не просто какая-то очередная победа – она действительно единственная в своем роде. Я должен напомнить, каким было начало этого сезона, и поблагодарить людей, поверивших в наш тренерский штаб. Особенно президента и генерального директора. Менять главного тренера после 12 лет его пребывания в клубе – это непросто. Я посвящаю эту победу людям, которые поверили в меня. Также не могу забыть о наших болельщиках – не только тех, что приходят на стадионы и поддерживают нас. Я говорю обо всех, кто находится по всей стране и, конечно же, в Донецке. Уверен, наши болельщики хотели бы сейчас отмечать рядом с «Шахтером» десятое для клуба чемпионство. Мы хотим сказать им, что всегда были с ними, думали о них и чувствовали их поддержку. Эта победа посвящается и им.
Как иностранец, приехавший в Украину, могу сказать, что счастлив здесь. Сужу по тому, как меня принимали и как уважают. Должен поблагодарить абсолютно всех украинцев. Говорю искренне: я чувствую себя почти как дома. Даже не думал, что в этом плане может быть лучше. А между людьми есть разница, в большей степени она связана с историей каждой страны. Учитывая прием и то, как со мной общаются, я являюсь счастливчиком. Благодаря этому также люблю украинцев и эту страну, мне нравится здесь. Находясь в другой стране, люди слышат об Украине, что идет война и все не так хорошо, но реальность именно здесь отличается. Честно говоря, сейчас я очень поражен и хочу поблагодарить абсолютно всех", — цитирует Фонсеку сайт «Шахтера».