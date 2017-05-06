Энрике: из-за грации Неймар порой больше похож на балеруна, чем на футболиста

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике поделился впечатлениями от победы над «Вильярреалом» в матче 36-го тура испанской Примеры и высоко оценил стиль игры форварда Неймара. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счётом 4:1.
«Команда была очень хороша с мячом и без мяча. Забив 4 гола «Вильярреалу», мы показали, насколько хорошо справились с давлением. Мы сыграли ровный матч против отличной команды, избежав провалов.
У Неймара совершенно иная интерпретация футбола, он видит его по-своему. Такого нет ни у кого, даже у какого-нибудь другого бразильца. В большинстве случаев он не дает мне времени на то, чтобы рассмотреть его дриблинг. Мне очень приятно наблюдать за его стилем игры. Зачастую Неймар больше похож на балеруна, чем на футболиста, настолько грациозны и стремительны его движения. При этом он умудряется играть эффективно", — цитирует Энрике Marca.
Грация - эстетический термин, означающий особый, внутренний вид красоты, проявляющийся в движении.