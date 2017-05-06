Игроки «Спартака» вместе с болельщиками отпраздновали победу над «Томью»

Игроки «Спартака» после победы над «Томью» (1:0) в матче 27-го тура российской Премьер-Лиги вместе с болельщиками команды несколько раз проскандировали: «Вперёд, «Спартак»!».
Победу красно-белым принёс гол полузащитника Квинси Промеса на 15-й минуте ударом с 11-метровой отметки.
«Спартак» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ, опережая идущий вторым ЦСКА на 10 баллов. Теоретические шансы на первое место сохраняет «Зенит», набравший 52 очка в 26 матчах.
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