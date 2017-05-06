Кавани: не знаю, будут ли люди помнить меня дольше, чем Златана. Это не моя цель

Форвард «ПСЖ» Эдинсон Кавани, который в апреле продлил контракт с парижской командой, сообщил, что не ставит перед собой цели превзойти экс-нападающего клуба Златана Ибрагимовича. Новое соглашение Кавани рассчитано до 2020 года.
«Я остался здесь, потому что хочу выигрывать и взять как можно больше трофеев. Я не знаю, будут ли люди помнить меня дольше, чем Златана Ибрагимовича. Это не та цель, над которой я работаю.
Я здесь, чтобы попытаться улучшить команду и продолжать расти вместе с ней. Мы все работаем для достижения одной цели", — цитирует Кавани Goal.