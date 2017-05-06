Е. Калешин: «Кубани» пришлось максимально упростить игру из-за состояния газона

Тренер «Кубани» Евгений Калешин поделился впечатлениями от выездного матча 35-го тура ФНЛ с «Балтикой» (1:0).
«Мы приехали в Калининград для того, чтобы показать хороший футбол. Но, к сожалению, смогли продемонстрировать только бойцовские качества и то, как команда умеет бороться. Это тоже очень важная часть футбола, часть игры, но для болельщиков этого недостаточно. Болельщики хотят видеть мастерство, однако на тех стадионах, где нет качественных газонов, зрители обделены возможностью видеть мастерство футболистов обеих команд. Поэтому сегодня нам пришлось максимально упростить игру, особенно во втором тайме.
До перерыва мы пытались связать игру, перевести её в комбинационное русло, но это было просто невозможно сделать на таком поле. Мы рады победе, и мне кажется, что она заслуженная. Хотя и «Балтика» имела несколько верных моментов для взятия ворот, но у нас этих моментов было больше, и они были острей", — цитирует Калешина сайт «Кубани».