Месси стал первым игроком в истории чемпионата Испании, оформившим 100 дублей

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил два гола в матче 36-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (4:1). Таким образом, 29-летний аргентинец стал первым футболистом в истории Примеры, оформившим 100 дублей.
Месси 56 раз забивал по два гола в домашних матчах и 44 раза – в выездных, пишет MisterChip.
Кроме того, нападающий «Барселоны» в пятый раз в карьере добился отметки в не менее чем 50 голов за сезон на клубном уровне: 2010/11 – 53, 2011/12 – 72, 2012/13 – 60, 2014/15 – 58.
Видео голов можно Месси можно посмотреть в YouTube: раз и два.