Зидан: смело могу сказать, что все игроки «Реала» сейчас в хорошей форме

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился впечатлениями от победы над «Гранадой» (4:0) в выездном матче 36-го тура Примеры.
«Мы думаем только о самих себе, о победе. У „Реала“ осталось три финала в чемпионате Испании. Да, сегодня я использовал ротацию. Идея заключается в том, чтобы каждый получал определенные минуты. За счет этого все футболисты будут все очень хорошо готовы физически, а на данном этапе сезона это очень важно. Сейчас я смело могу сказать, что все игроки „Реала“ в хорошей форме.
Мы очень хорошо начали матч и забили очень быстро. Это привело к тому, что все получилось. Первая половина была феноменальной. Было важно сохранить лидерство по потерянным очкам. Теперь мы немного расслабимся и будем думать о среде. Матч с «Атлетико» будет очень тяжелым", — цитирует Зидана Marca.