«Терек» по просьбе «Зенита» тренировался на «Петровском», а не на новом стадионе

Игроки «Терека» чартерным рейсом из Грозного прибыли в Санкт-Петербург, где 7 мая проведут матч 27-го тура РФПЛ с «Зенитом».
«По просьбе хозяев, „Терек“ провел тренировку на стадионе „Петровский“, чтобы поберечь газон новой арены „Санкт-Петербург“, — информирует официальный сайт „Терека“.
Встреча «Зенит» — «Терек» состоится в Санкт-Петербурге 7 мая. «Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РФПЛ «Зенит» — «Терек». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.