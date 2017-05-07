Конте: Раньери, Анчелотти, Каррера… Радуюсь, если итальянцы выигрывают

Главный тренер «Челси» Антонио Конте, комментируя в общении с английской прессой успехи итальянских тренеров, отметил и своего бывшего помощника, ныне наставника «Спартака» Массимо Карреру.
Конте может стать четвёртым итальянским тренером за семь лет, выигравшим английскую Премьер-лигу — после Карло Анчелотти («Челси»), Роберто Манчини («Манчестер Сити») и Клаудио Раньери («Лестер Сити»). Антонио отметил, что чувствует поддержку итальянских болельщиков.
«Логично гордиться этим. В прошлом сезоне я сильно поддерживал Клаудио Раньери. В Италии мы отлично отпраздновали эту победу, Клаудио заслужил этот триумф. Я знаю, что итальянские тренеры уже выигрывали чемпионат Англии. Это здорово для нас и для нашей школы. Когда ты приезжаешь в Англию, в некоторых моментах необходимо изменить своё мышление и очень быстро адаптироваться.
Это правильно — радоваться, если итальянский тренер выигрывает титул. И не только в Англии. Например, Карло Анчелотти выиграл чемпионат Германии. И у нас есть ещё один тренер, я его очень хорошо знаю, это Массимо Каррера, он выигрывает в России. В прошлом сезоне он работал со мной. Думаю, это здорово, и нужно радоваться этому», — сказал Конте.