«Бавария» готова заплатить € 65 млн за форварда «Арсенала» Алексиса Санчеса

«Бавария» готова заплатить за нападающего «Арсенала» Алексиса Санчеса € 65 млн, сообщает The Telegraph.
Ранее представители мюнхенского клуба провели первые переговоры с агентом игрока. В ходе встречи были обговорены финансовые детали, но подробности возможного соглашения пока неизвестны.
Контракт Алексиса Санчеса с «Арсеналом» действует до лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий провёл за клуб 45 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 18 результативных передач.
Наряду с «Баварией», в Санчесе заинтересованы также «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ювентус».