Акинфеев повторил личный рекорд по количеству сухих игр в сезоне РФПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев, не пропустив в гостевом матче 27-го тура РФПЛ с «Амкаром» (2:0), довёл до 16 количество сухих игр в нынешнем сезоне чемпионата России. Тем самым он повторил личное достижение по количеству сухих игр в сезоне РФПЛ. Не пропустить в 16 матчах РФПЛ Акинфееву также удавалось в сезоне-2012/13. По 15 сухих матчей в РФПЛ Акинфеев проводил в сезонах 2005 и 2015/16.
Рекордсменом РФПЛ по этому показателю является экс-вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, который в 2002 году провёл 20 сухих игр, включая Золотой матч. В настоящее время Овчинников является старшим тренером ЦСКА.
До конца РФПЛ-2016/17 ЦСКА осталось провести три матча: с «Арсеналом» (дома), «Рубином» (в гостях) и «Анжи» (дома).