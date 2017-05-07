Венгер: иногда нужно уметь «прикусить язык», это часть работы главного тренера

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своём отношении к критике футболистов за пределами поля и заявил о важности умения «прикусывать язык» в определённые моменты.
«Нужно быть осторожным, когда критикуешь футболистов — нельзя делать это после каждой игры. Это можно использовать в крайних случаях, но очень чутко. Это только увеличивает стресс игроков, а футболисты на топ-уровне и без того могут объективно оценивать свои действия.
Мы все в одной лодке, стараемся добиться чего-то общими усилиями, и когда ты спрыгиваешь с этой лодки и говоришь футболистам: «Это всё ваша вина», а потом присваиваешь все успехи себе — это неправильно. Тренер находится в положении защитника своих футболистов, и должен отстаивать их честь, когда что-то идёт не так.
Иногда нужно прикусывать язык — это часть работы главного тренера. Нужно следить за тем, что говоришь", — приводит слова Венгера The Telegraph.