Главный тренер «Эстудиантеса» Нельсон Вивас сорвал с себя рубашку после удаления

Главный тренер «Эстудиантеса» Нельсон Вивас был удалён уже на 27-й минуте домашнего матча чемпионата Аргентины против команды «Бока Хуниорс». 47-летний специалист, будучи разъярённым, сорвал с себя рубашку и выкрикивал ругательства. Видео этого эпизода можно посмотреть в «Твиттере».
Матч «Эстудиантес» - «Бока Хуниорс» в итоге завершился со счётом 0:0, судья показал восемь жёлтых карточек. «Бока Хуниорс» занимает в чемпионате первое место, а «Эстудиантес» идёт шестым, команды разделяет восемь очков.
Любопытно, что в бытность игроком Вивасу довелось выступать за «Бока Хуниорс». В Европе он поиграл за «Арсенал», «Интер», «Сельту» и «Лугано». С «Арсеналом» выигрывал в Англии чемпионат (2000/01) и Суперкубок (1998).