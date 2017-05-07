Игуаин забил 24-й мяч в Серии А и повторил достижение Трезеге 2002 года

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин отличился в матче 35-го тура итальянского чемпионата против «Торино» (1:1) и, таким образом, забил свой 24-й мяч в нынешнем сезоне Серии А.
В последний раз игрок «Юве» забивал столько в сезоне-2001/02 — им был экс-нападающий клуба Давид Трезеге. В оставшихся трёх матчах чемпионата Игуаин имеет шанс превзойти достижение француза.
Рекордсменом клуба по количеству голов за сезон в Серии А является Феличе Борель. Он огорчил соперников 32 раза в сезоне-1933/34.
В нынешнем году Игуаин стал также первым футболистом «Юве» с 1958 года, которому удалось забить 20 мячей в своём дебютном сезоне за клуб. Кроме того, Игуаин забил свой 200-й гол в европейских первенствах, отличившись в матче 32-го тура Серии А против «Пескары» (2:0).