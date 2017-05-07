М. Александров: «Арсенал» победил «Ростов» через «не могу», за счёт характера

Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров поделился впечатлениями от победы своей команды в матче 27-го тура РФПЛ над «Ростовом» (1:0).
«Меня переполняют эмоции. Эта победа была нам очень нужна. Для нас матч получился сложным, соперник хорошо играл в атаке, создал много моментов, но нам удалось отстоять победный счёт. Думаю, в концовке чемпионата эти три очка могут стать для нас ключевыми.
Выиграли за счёт характера. «Ростов» — сильная команда, с хорошим подбором игроков. Они умело и компактно играют в обороне и великолепно переходят в быстрые атаки. Да, нам было тяжело. Победа через «не могу» в несколько раз дороже. Огромное спасибо болельщикам, которые сегодня стали для нас двенадцатым игроком и весь матч гнали к победе", — приводит слова Александрова официальный сайт клуба.
За три тура до финиша чемпионата «Арсенал» располагается на 13-м месте, отставая от «Анжи» на 5 очков.