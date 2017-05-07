Гризманн в шутку заподозрил Неймара в плагиате

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн в «твиттер»-аккаунте в шутку обвинил форварда «Барселоны» Неймара в плагиате своего способа праздновать забитые мячи.
Гризманн выложил в «Твиттере» и «Инстаграме» коллаж из двух фотографий — свою и Неймара, празднующего гол в ворота «Вильярреала» в матче 35-го тура Примеры («Барселона» победила 4:1). Гризманн сопроводил пост хэштегами #NeyNey и #Amigo (друг).
«Это я так радуюсь, брат», — ответил Гризманну в «Инстаграме» Неймар.
Фото, выложенное Гризманном можно посмотреть в официальном аккаунте спортсмена в «Твиттере».