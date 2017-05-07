Михайлович: удаление у «Торино» в игре с «Юве» — непростительная ошибка судьи

Главный тренер «Торино» Синиша Михайлович прокомментировал итоги поединка 35-го тура итальянской Серии А, в котором его команда на выезде сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1) и назвал «непростительной ошибкой» удаление полузащитника «Торино» Африйе Аквы.
«Я видел со своего места, что он чисто выбил мяч. Тут не нужно быть физиком-ядерщиком, чтобы понять это. Зачем нужен четвёртый рефери? Он был в ещё более удобной позиции, чем я.
Это была непростительная ошибка — и не единственная. В первом тайме мы получили три жёлтые карточки, играя абсолютно без нарушений. Я отреагировал слишком жёстко, я знаю, но это была непростительная ошибка.
Эта ничья стоит победы, и я рад за своих ребят. Мы показали характер, тактическую грамотность и целеустремлённость. Мы сделали то, что не удавалось никому — остановили домашнюю победную серию «Ювентуса», — приводит слова Михайловича Football Italia.
«Ювентус» не терял очки на своём поле в Серии А с 23 сентября 2015 года, когда сыграл вничью с «Фрозиноне» (1:1). После этого туринцы выиграли 33 матча подряд. Беспроигрышная серия «Юве» в чемпионате Италии на своём поле длится 36 матчей.