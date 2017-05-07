Сотрудник канала Rai Sport в прямом эфире оскорбил защитника «Ювентуса» Бенатиа

Защитник «Ювентуса» Мехди Бенатиа оборвал своё интервью после матча 35-го тура Серии А против «Торино» (1:1), данное телеканалу Rai Sport. Причиной этого стало то, что один из сотрудников канала позволил себе расистское высказывание в адрес футболиста, сообщает Football Italia.
Бенатиа отвечал на вопрос журналиста об удалении в составе «Торино», в то время как из его наушника раздался голос одного из работников телеканала, забывшего выключить микрофон: «Что ты несёшь? Марроканский *****».
Ранее главный тренер «Торино» Синиша Михайлович назвал удаление полузащитника «быков» Африйе Аквы «непростительной ошибкой» со стороны судьи.