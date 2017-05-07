Местре: переговоры «Барселоны» с Месси продвигаются успешно, скоро будут новости

Вице-президент «Барселоны» Хорди Местре заявил, что переговоры с нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси вышли на свой завершающий этап.
«В действительности всё идёт отлично. Если кто-то говорит, что в переговорах есть проблемы, то я готов это опровергнуть. Новый контракт Месси уже на подходе. Скажу даже, мы вышли на финальную стадию переговоров, и в ближайшие недели будут ещё новости. Не назову вам точную дату, но ждать осталось недолго», — приводит слова Местре Goal.
Ранее Marca сообщала, что отец и агент футболиста Хорхе Месси провёл переговоры с президентом каталонского клуба Хосепом Марией Бартомеу. По итогам встречи стороны пришли к общему знаменателю по всем фундаментальным вопросам. Действующий контракт Месси с «Барселоной» истекает летом 2018 года.