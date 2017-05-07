Аллегри: для «Торино» матч с «Ювентусом» был игрой сезона, и они заслужили ничью

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью с «Торино» (1:1) в матче 35-го тура чемпионата Италии.
«Нужно отдать должное обеим командам за отличную игру, а «Ювентус» – за такое количество матчей в этом сезоне. Мы создали много моментов, но нам не хватило остроты перед воротами. С самого старта матча мы действовали слишком неистово, нужно быть терпеливее.
Это важное очко. Я рад, что мы стали ближе к скудетто. Нам нужны были четыре очка, чтобы оформить его математически. Теперь нужны три. Для «Торино» это была игра сезона, и они полностью заслужили ничью», – цитирует Аллегри Football Italia.