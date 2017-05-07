«Оренбург» – «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 14:00

Сегодня, 7 мая, в Оренбурге на стадионе «Газовик» состоится матч 27-го тура российской Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Краснодаром». Встреча начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Оренбург» – «Краснодар».
Встречу 07.05.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Михаилом Вилковым из Нижнего Новгорода.
Ранее команды встречались друг с другом два раза. Один матч команды сыграли вничью, и однажды сильнее оказались футболисты «Краснодара».
Последняя встреча между командами состоялся в ноябре прошлого года и завершилась вничью со счётом 3:3.
В таблице РФПЛ «Оренбург» (23 очка) располагается на 14-й строчке, а «Краснодар» (45) — на четвёртой.