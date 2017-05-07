Шевченко: в матче с «Ростовом» судьба вернула тульскому «Арсеналу» должок

Нападающий тульского «Арсенала» Игорь Шевченко поделился впечатлениями от матча 27-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом». «Арсенал» на своём поле одержал победу с минимальным счётом, единственный мяч в первом тайме забил Никита Бурмистров. Шевченко появился на поле во втором тайме.
«Сегодня в Туле, можно сказать, первый летний день, для обычных людей это хорошо, а вот футболистам в такой жаре играть не всегда приятно. Когда первый раз после холодной погоды выходишь на солнышко, тяжело дышится. Во втором тайме мы в большей степени оборонялись, так что для нападающего в такую игру попасть довольно непросто.
Мы попали в очень сложный график, в котором ещё не были. С учётом матча против «Уфы» за неделю провели три встречи. Возможно, во встрече с уфимцами нам не хватило свежести. При равной игре в концовке пропустили нелепый гол, удача отвернулась от нас. Сегодня была обратная ситуация. Судьба вернула нам должок, отдельно отмечу игру Владимира Габулова, который вытащил два «мёртвых» мяча.
Думаю, матчи с «Крыльями» и «Ростовом» одинаковы по эмоциям и накалу. В них, по сути, решалась наша судьба. Рады, что удалось добиться архиважных побед. Если бы сегодня не победили, то решить поставленную задачу было бы практически невозможно. Теперь мы хозяева положения и можем не смотреть на конкурентов. Нужно побеждать в оставшихся играх, чтобы остаться в Премьер-Лиге", — приводит слова Шевченко клубная пресс-служба.