Ахметов поздравил «Шахтёр» с 10-м чемпионством

Президент «Шахтёра» Ринат Ахметов поздравил донецкую команду с завоеванием 10-го титула чемпионов Украины.
«Горняки» в субботу выиграли у «Зари» (3:2) и за четыре тура до окончания чемпионата Украины оформил себе чемпионство.
Дорогие друзья! Поздравляю футболистов, тренерский штаб, сотрудников клуба и болельщиков «Шахтёра» с 10-м чемпионством! Третий год мы играем и тренируемся не дома, без поддержки родной «Донбасс Арены». В сложнейших условиях одержать победу за четыре тура до конца чемпионата, каждый матч проводя на выезде, – это достойно громких аплодисментов.
Сегодня мы держим в руках золотые медали. Я хочу сказать слова огромной благодарности всем, кто отдал свои силы, работал 24 часа в сутки, чтобы выиграть чемпионство. Главному тренеру «Шахтёра» Паулу Фонсеке, его помощникам, всем нашим футболистам за яркую, красивую, чемпионскую игру – спасибо, ребята! Спасибо докторам, массажистам, всему коллективу футбольного клуба «Шахтёр», а самое главное – нашим болельщикам! Не опускаем руки ради вас, играем для вас и ставим перед собой амбициозные цели.
С чемпионством вас, дорогие друзья!" — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте клуба.