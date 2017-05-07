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«Зенит»: все билеты на матч с «Тереком» проданы, ожидается до 30 тыс. зрителей

7 мая 2017, воскресенье. 10:51. Футбол

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч 27-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Терек».

Как сообщает официальный сайт петербургской команды, все билеты на игру проданы — на матче ожидается до 30 тыс. зрителей, гостей поддержат до 100 болельщиков.

«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в чёрном; гости — в бело-зеленой форме, голкипер — в красном.

Сегодняшний матч станет вторым для «Зенита» на новом стадионе, расположенном на Крестовском острове. В первом сине-бело-голубые обыграли «Урал» (2:0).

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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