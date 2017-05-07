«Зенит»: все билеты на матч с «Тереком» проданы, ожидается до 30 тыс. зрителей

Сегодня, 7 мая, на стадионе «Санкт-Петербург» состоится матч 27-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Терек».
Как сообщает официальный сайт петербургской команды, все билеты на игру проданы — на матче ожидается до 30 тыс. зрителей, гостей поддержат до 100 болельщиков.
«Зенит» сыграет в лазурной форме, голкипер — в чёрном; гости — в бело-зеленой форме, голкипер — в красном.
Сегодняшний матч станет вторым для «Зенита» на новом стадионе, расположенном на Крестовском острове. В первом сине-бело-голубые обыграли «Урал» (2:0).