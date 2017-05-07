Габи: если «Барселона» совершила «камбэк», то и «Атлетико» способен

Полузащитник «Атлетико» Габи поделился ожиданиями от ответного матча с «Реалом» (10 мая) в полуфинале Лиги чемпионов. В первой встрече «сливочные» на своём поле обыграли «матрасников» со счётом 3:0.
«Это будет уникальный матч. Наши фанаты знают, как создавать правильную атмосферу и поддерживать команду. Мы приложим все усилия, чтобы отыграться. Убеждён, что мы можем совершить «камбэк». Если „Барселона“ сделала это, то и мы способны», — цитирует Габи Marca.
В этом сезоне «Барселона» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов уступила «ПСЖ» со счётом 4:0, но в ответной игре победила 6:1 и вышла в четвертьфинал.