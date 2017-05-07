«Рубин» – «Уфа»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 16:30

Сегодня, 7 мая, в Казани на стадионе «Казань-Арена» состоится матч 27-го тура российской Премьер-Лиги между «Рубином» и «Уфой».
Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Уфа».
Встречу 07.05.2017 рассудит бригада арбитров во главе с рефери Владимиром Москалёвым из Воронежа.
Ранее команды встречались друг с другом пять раз. Два матча завершились победой «Рубина», и трижды команды сыграли вничью. Последняя встреча между командами состоялся в ноябре 2016 года и завершилась гостевой победой «Рубина» со счётом 3:2.
В таблице РФПЛ «Рубин» (32 очка) располагается на 10-й строчке, а «Уфа» (36) занимает седьмое место.