Земан поддержал решение Мунтари, ушедшего с поля из-за расистских оскорблений

Главный тренер «Пескары» Зденек Земан заявил, что решение полузащитника Салли Мунтари покинуть поле из-за расистских оскорблений было необходимым действием.
В концовке гостевого матча 34-го тура итальянской cерии A c «Кальяри» (0:1) ганский футболист подошёл к главному арбитру встречи с просьбой остановить игру в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны болельщиков хозяев. В ответ на это рефери показал Мунтари жёлтую карточку. Салли в знак протеста покинул поле, показывая болельщикам руку и крича: «Это мой цвет». Дисциплинарная комиссия не стала отменять жёлтую карточку Мунтари и выписала ему дисквалификацию, которая впоследствии была отменена.
«Создан прецедент, который может изменить будущие решения при подобных обстоятельствах. Люди говорили об этом по всему миру, и реакция Мунтари была также политическим жестом. Он извинился перед командой на прошлой неделе, но это было необходимо сделать. Он будет играть сегодня», — цитирует Земана Football Italia.