Яковлев: «Анжи» верит в Юрченко, он нам очень помогает

Нападающий «Анжи» Павел Яковлев поделился мыслями о ничьей с «Краснодаром» (0:0) в матче 26-го тура РФПЛ, отметив игру голкипера Давида Юрченко.
«Игра получилась очень тяжёлой, но мы и ожидали, что «Краснодар» будет большими силами атаковать. Первые мысли были о том, что мы взяли очень важное очко. Мы разобрали игру команды полностью, и поэтому даже в каких-то моментах читалось, как будет действовать соперник. То есть мы имели представление, как «Краснодар» будет играть.
Сейв Юрченко в конце матча? Давид — сильный вратарь, и свой класс он не раз уже доказывал. Всегда есть уверенность в том, что он может вытащить тяжёлый мяч. Команда верит в Юрченко, и он нам очень помогает! И то, что мы сыграли вничью, в этом большая заслуга и нашего голкипера", — цитирует Яковлева пресс-служба «Анжи».